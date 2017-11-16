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В Челябинске предложили разбить Мамин сквер

16.11.2017 г. 16:46

В Челябинске предложили разбить Мамин сквер
Фото с сайта www.chelduma.ru

Дизайн-проект такой площадки вошел в число призеров конкурса. Авторы предлагают организовать сквер в переулке Мамина в районе дома №1. На участке хотят разместить несколько аллей, хоккейный корт, фонтан и концертную площадку. Этот проект занял второе место в конкурсе общественных пространств. А победителями стали авторы работ по реконструкции парка на Университетской набережной и сквера Молодогвардейцев.

 

 

 

 

 

   Источник: www.chelduma.ru

 

Конкурс стартовал в июле 2017 года. Жители всех районов Челябинска выбрали по пять объектов, которые, на их взгляд, требуют благоустройства. На основании пожеланий горожан были сформированы задания для дизайнеров. Работы участников оценивала комиссия, в состав которой вошли архитекторы и депутаты городской думы.

"Конкурс помог увидеть, чего же на самом деле хотят челябинцы. Наглядные примеры позволят в будущие несколько лет благоустраивать город, опираясь именно на мнение горожан", — отметил председатель жюри Антон Хромов.

 

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