- -2 ... -4 C°
- -2 ... -4 C°
- 59.9898р. - 0.2592
- 70.704р. - 0.4681
В Челябинске предложили разбить Мамин сквер
16.11.2017 г. 16:46
Дизайн-проект такой площадки вошел в число призеров конкурса. Авторы предлагают организовать сквер в переулке Мамина в районе дома №1. На участке хотят разместить несколько аллей, хоккейный корт, фонтан и концертную площадку. Этот проект занял второе место в конкурсе общественных пространств. А победителями стали авторы работ по реконструкции парка на Университетской набережной и сквера Молодогвардейцев.
Источник: www.chelduma.ru
Конкурс стартовал в июле 2017 года. Жители всех районов Челябинска выбрали по пять объектов, которые, на их взгляд, требуют благоустройства. На основании пожеланий горожан были сформированы задания для дизайнеров. Работы участников оценивала комиссия, в состав которой вошли архитекторы и депутаты городской думы.
"Конкурс помог увидеть, чего же на самом деле хотят челябинцы. Наглядные примеры позволят в будущие несколько лет благоустраивать город, опираясь именно на мнение горожан", — отметил председатель жюри Антон Хромов.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 13.11.2017 г. Дубровский потребовал продолжать работу по благоустройству Челябинска, несмотря на то что Путин уже уехал
- 01.11.2017 г. Челябинская область стала лидером по числу благоустроенных парков, скверов и спортивных площадок
- 28.09.2017 г. Борис Дубровский потребовал защитить территорию «Плодушки» от застройки
- 26.09.2017 г. В Челябинской области приведут в порядок больше скверов, фонтанов и дворов
- 15.09.2017 г. На благоустройство дворов в Челябинской области выделили 5 млрд рублей