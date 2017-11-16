Челябинцы и сотрудники ГИБДД зажгут свечи в память о жертвах ДТП

Фото с сайта media73.ru

Акция пройдет в воскресенье, 19 ноября, в 17:00 у памятника Курчатову. Челябинцы почтят память погибших минутой молчания. Акция будет посвящена всемирному Дню памяти жертв ДТП, который отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

В преддверии этой даты в городе состоится несколько мероприятий. Сотрудники ГИБДД проведут тематические уроки по безопасности в школах и детских садах. Инспекторы расскажут о последствиях и причинах автомобильных аварий и мерах, которые применяются для сокращения масштабов смертности.

В пятницу и субботу, 17 и 18 ноября, с 8 до 12 часов пройдет акция по сбору крови. Доноры смогут помочь пострадавшим в авариях, посетив областную станцию переливания крови.

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Все новости за 16.11.2017 г.»