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Дольщики «Речелстроя» с чемоданами придут к губернатору
16.11.2017 г. 16:29
Активисты хотят колонной прошагать до здания правительства Челябинской области и установить напротив него палатку. Дольщики подали в городскую администрацию уведомление с просьбой разрешить им провести шествие 25 ноября с 12 до 14 часов. Акцию они планируют начать у бизнес-центра "Челябинск-Сити".
"Готовьте чемоданы, сумки, баулы! Судя по "наиподробнейшей" ДК (дорожной карте - прим. ред.), кто-то когда-нибудь обязательно дома достроит, но ждать некогда, мы идем жить к губернатору!" — пишут активисты в "Инициативной группе "Чурилово Лейк Сити" в соцсети "ВКонтакте".
Планируется, что в шествии примут участие около 300 человек. Если администрация не согласует проведение акции, дольщики запустят новую серию одиночных пикетов.
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