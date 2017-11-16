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Жительница Челябинской области дождалась алиментов, когда сыну исполнилось 36 лет

16.11.2017 г. 15:24

Жительница Челябинской области дождалась алиментов, когда сыну исполнилось 36 лет
Фото с сайта 1ul.ru

Бывший муж начал выплачивать деньги, только когда вышел на пенсию. Алименты житель Пластовского района должен был перечислять еще с 1996 года, но у него не было постоянного источника дохода, поэтому накопился долг в размере около 200 тыс. рублей. Судебные приставы не могли взыскать с алиментщика деньги из-за того, что он официально не был трудоустроен. Но судебные исполнители дождались, когда мужчина выйдет на пенсию. И вот сейчас уже 62-летний отец отдает часть пенсии бывшей жене, которая без его финансовой поддержки воспитала двоих детей. Сыну уже исполнилось 36 лет, а дочери 27.

Это не единственная подобная история, произошедшая в Пластовском районе. Еще один мужчина должен был перечислять деньги экс-супруге на содержание детей с 2008 года. Алименты он платил не в полном объеме, поэтому образовался долг, превышающий 350 тыс. рублей. Приставы также дождались выхода мужчины на пенсию. За два года с него высчитали почти 200 тыс., сообщили в управлении службы судебных приставов по Челябинской области.

 

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