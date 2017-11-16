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Половина челябинцев считают, что государство никогда не учитывает их мнения при принятии важных решений

16.11.2017 г. 14:16

Половина челябинцев считают, что государство никогда не учитывает их мнения при принятии важных решений
Фото с сайта www.grozny-inform.ru

Такие суждения чаще других высказывают женщины старше 50 лет. Исследование в честь Дня социолога провели сотрудники южноуральского филиала Президентской академии. Они спросили у челябинцев, учитывается ли, по их предположению, мнение населения, выраженное в результатах соцопросов, при принятии важных государственных решений. Только 12% респондентов ответили на этот вопрос положительно. Такой ответ чаще давали молодые мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Около 30% опрошенных считают, что в большинстве случаев мнения не учитываются.

 

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