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В Челябинской области из-за незаконных свалок не могут сформировать «зеленый щит»

16.11.2017 г. 14:08

В Челябинской области из-за незаконных свалок не могут сформировать «зеленый щит»
Фото с сайта onf.ru

Его появление не учли при разработке территориальной схемы обращения с отходами. Также сложности возникли с определением выделенных под строительство земельных участков. Дело в том, что до сих пор не завершена работа по постановке на кадастровый учет земель лесного фонда. Трудности в создании "зеленого щита" выявили челябинские эксперты ОНФ.

"Существует и проблема отсутствия необходимого норматива для определения площади зеленых насаждений в зависимости от количества жителей города. Представители местной власти не смогли сообщить информацию по данному нормативу. Между тем он существенно влияет на установление границ лесопосадок", — отметил координатор группы мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Лесопарковый зеленый пояс в Челябинске формировался с 1945 по 1989 год. Тогда промышленная нагрузка на город была значительно ниже, чем сейчас. Выявленные проблемные вопросы представители Общественной палаты и областного министерства экологии взяли на контроль.

 

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