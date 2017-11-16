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Сеть магазинов челябинского бизнесмена вошла в двадцатку самых быстрорастущих компаний России
16.11.2017 г. 13:21
Фото с сайта bp-b2b.ru
За последние четыре года выручка предприятия увеличилась на 109 млрд рублей. Речь идет о сети "Красное&Белое", основанной в 2006 году Сергеем Студенниковым. Это единственная компания, которая входит в рейтинг самых быстрорастущих четвертый год подряд. В списке этого года сеть заняла 20-е место. На сегодняшний день открыто около пяти тысяч магазинов практически во всех регионах России.
Рейтинг самых быстрорастущих компаний опубликовала газета РБК. При его составлении учитывались данные за 2013-2016 гг. Возглавила список строительная компания "Бамстройпуть". За четыре года ее выручка выросла с 1,1 млрд до 20,6 млрд рублей.
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