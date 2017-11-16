Борис Дубровский заявил, что из-за смога развитие Челябинской области - «коту под хвост»

Фото с сайта gubernator74.ru

Эмоциональное высказывание прозвучало на встрече с руководителями предприятий, а также представителями органов власти и силовых структур, отвечающих за экологическую ситуацию. Губернатор подчеркнул, что нужно договориться об алгоритме взаимодействия, которое приведет к реальному улучшению состояния воздуха в Челябинске. В противном случае есть риск, что все усилия, направленные на развитие региона, окажутся тщетными.

«Все, что мы пытаемся сделать, все, что мы хорошего пытаемся рассказать про Челябинскую область, про наши возможности, про возможности инвестировать здесь, развиваться здесь, жить, работать, все, что мы тут строим, все, что мы инвестируем в международную деятельность, - все коту под хвост, все коту под хвост!» - сказал губернатор.

Дубровский оценил действующие нормативы выбросов предприятий как завышенные и в связи с этим потребовал от заводов обеспечить в периоды НМУ снижение выбросов не по отношению к нормативам, а по отношению к текущей деятельности. Также, по мнению губернатора, промышленники должны обеспечить беспрепятственный доступ на производства контролирующим структурам в период неблагоприятных метеоусловий.

Видео: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Глава региона поставил задачу и перед властями Челябинска: необходимо ввести полный запрет на въезд и передвижение большегрузов по городу, обеспечить исправность и соответствие экологическим стандартам общественного транспорта. Губернатор поручил до конца года оснастить необходимыми техническими средствами областные службы для поддержки деятельности полиции по контролю за выбросами транспорта в период НМУ, чтобы исключить передвижение по городу неисправных машин.

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Все новости за 16.11.2017 г.»