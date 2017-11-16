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Первый этап строительства нового здания челябинского аэропорта завершится в 2020 году
16.11.2017 г. 12:16
Его стоимость оценивается в 6,2 млрд рублей. Около 3 млрд выделит государство. Аэровокзал будет обеспечивать выполнение внутренних рейсов. В здании организуют комфортные бизнес и VIP залы, современные концессионные зоны. Посадку пассажиров в самолеты будут осуществлять с помощью четырех телетрапов. Кроме того, в рамках первого этапа планируется создать перрон перед аэровокзалом и увеличить стоянку.
Международный терминал построят к 2022 году. Это будет сделано в рамках второго этапа, сообщает пресс-центр аэропорта "Челябинск". Также на этой стадии планируется создание автовокзала и железнодорожной станции, строительство новой гостиницы и дальнейшее развитие парковочного комплекса.
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