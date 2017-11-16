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В новом микрорайоне на северо-западе Челябинска появился пункт полиции

16.11.2017 г. 11:52

В новом микрорайоне на северо-западе Челябинска появился пункт полиции
Фото с сайта 74.мвд.рф

Его открыли в среду, 15 ноября, на территории жилого комплекса "Ньютон". В помещении пункта находится система видеоконтроля и мониторинга. Во дворах, на детских площадках и парковках микрорайона установлены камеры. Они помогут дежурным круглосуточно контролировать общественный порядок на территории комплекса. Сейчас в микрорайоне работает 80 камер наблюдения. В ближайшие четыре года их количество возрастет до 1,5 тыс.

«Созданная система видеомониторинга позволяет не только архивно просматривать данные, но и в режиме реального времени через постоянно действующую систему передавать сигналы экипажам госавтоинспекции, ДПС, вневедомственной охраны Росгвардии, службам частных охранных предприятий», — отметил начальник управления МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев.

Он добавил, что подобные опорные пункты полиции и современные системы наблюдения требуются также Ленинскому и Металлургическому районам.

 

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