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В новом микрорайоне на северо-западе Челябинска появился пункт полиции
16.11.2017 г. 11:52
Его открыли в среду, 15 ноября, на территории жилого комплекса "Ньютон". В помещении пункта находится система видеоконтроля и мониторинга. Во дворах, на детских площадках и парковках микрорайона установлены камеры. Они помогут дежурным круглосуточно контролировать общественный порядок на территории комплекса. Сейчас в микрорайоне работает 80 камер наблюдения. В ближайшие четыре года их количество возрастет до 1,5 тыс.
«Созданная система видеомониторинга позволяет не только архивно просматривать данные, но и в режиме реального времени через постоянно действующую систему передавать сигналы экипажам госавтоинспекции, ДПС, вневедомственной охраны Росгвардии, службам частных охранных предприятий», — отметил начальник управления МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев.
Он добавил, что подобные опорные пункты полиции и современные системы наблюдения требуются также Ленинскому и Металлургическому районам.
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