Челябинск
- 0 ... +2 C°
- 0 ... +2 C°
- 60.249р. + 0.6283
- 71.1721р. + 1.4934
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Пенсионер в Челябинской области надругался над 11-летним мальчиком
16.11.2017 г. 09:31
Фото с сайта sledcom.ru
На 64-летнего мужчину завели уголовное дело. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
"По версии следствия, 11 ноября 2017 года подозреваемый в городе Кыштыме совершил преступление против половой неприкосновенности 11-летнего мальчика. Следователями СК проверяется возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений", - сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
По решению суда подозреваемого заключили под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 08.11.2017 г. Опубликован фоторобот педофила, который напал на девочку в подъезде на Российской
- 25.10.2017 г. 53-летний педофил надругался над тремя мальчиками в Челябинске
- 24.10.2017 г. Четверо жителей Кыштыма получили сроки за изнасилование 13-летней школьницы
- 20.10.2017 г. Пожилой южноуралец проведет в колонии 14 лет за надругательство над детьми
- 21.09.2017 г. В Челябинске поймали 53-летнего педофила