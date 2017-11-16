Пенсионер в Челябинской области надругался над 11-летним мальчиком

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На 64-летнего мужчину завели уголовное дело. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

"По версии следствия, 11 ноября 2017 года подозреваемый в городе Кыштыме совершил преступление против половой неприкосновенности 11-летнего мальчика. Следователями СК проверяется возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений", - сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

По решению суда подозреваемого заключили под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

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Все новости за 16.11.2017 г.»