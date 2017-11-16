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На прием к инспектору в челябинский МРЭО ГИБДД теперь можно попасть быстрее
16.11.2017 г. 09:11
Фото с сайта 74.мвд.рф
Время ожидания сократилось до 5-15 минут. Волонтеры помогают посетителям получать талоны в электронную очередь и дают консультации по вопросам оказания государственных услуг. Также на прием можно записаться через портал госуслуг, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
В период с 24 октября по 2 ноября в МРЭО ГИБДД происходили сбои в работе программного обеспечения при оказании таких услуг, как регистрация машин и выдача водительских удостоверений. Сейчас отдел работает в обычном режиме.
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