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Застройщики на Южном Урале начали перечислять средства в Фонд защиты дольщиков

16.11.2017 г. 08:28

Застройщики на Южном Урале начали перечислять средства в Фонд защиты дольщиков
Фото с сайта urbanus.ru

Первой в области это сделала компания "Стальконструкция". Таким образом организация, которая строит жилой дом на улице Солнечной в Челябинске, застраховала свою ответственность. Об этом сообщила заместитель начальника управления строительства минстроя региона Лариса Шелюгина.

Фонд начал действовать в России 20 октября 2017 года. Он был создан для обеспечения дополнительной защиты дольщиков. Застройщики обязаны отчислять 1,2% от каждого договора участия в долевом строительстве. Если компанию признают банкротом, средства из фонда можно будет использовать для достройки домов и для выплат компенсаций дольщикам.

Многие эксперты скептически относятся к появлению новой структуры. По их мнению, фонд может оказаться таким же бессполезным для дольщиков, как до этого было малоэффективно страхование ответственности застройщиков.

 

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