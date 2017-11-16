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В Челябинской области сокращается число застройщиков
16.11.2017 г. 09:17
Фото с сайта ngsserv.ru
За год оно уменьшилось на 15%. Застройщики перестают закладывать новые дома из-за ужесточения законодательства. Например, с 20 октября 2017 года в России начал действовать Фонд защиты дольщиков. В него компании должны перечислять 1,2% от каждого договора.
"Слабые игроки уходят, уменьшается и количество строящихся объектов, по нашим подсчетам, на 30%", — сообщила заместитель начальника управления строительства минстроя региона Лариса Шелюгина.
Многие эксперты призывают отказаться от долевого строительства, однако, по мнению застройщиков, это приведет к увеличению цен на жилье.
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