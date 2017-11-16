Цены на бензин в Челябинске до конца года вырастут на 3%

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По биржевым данным, оптовая стоимость 92-го бензина с 7 по 13 ноября увеличилась на 2,3%, а 95-го - на 1,7%. Это рекордный уровень и нетипичная для осени ситуация. Причин ее возникновения много, среди них курс валют и стоимость нефти. Также рост цен на оптовом рынке наблюдается из-за поломки одной из установок на НПЗ "Газпромнефти". Как пишет "Ъ", остановка работы оборудования привела к выбытию примерно 50 тыс. тонн бензина в неделю. Все факторы, повлиявшие на рост цен, проанализировал управляющий "БКС-Премьер" Челябинск Илья Рощупкин.

«Безусловно, рост цен на оптовом рынке скажется на розничном. Совпало несколько факторов за последние две недели. Во-первых, нефть выросла, и, во-вторых, выросло соотношение рубля по отношению к доллару. Поэтому цена нефти в рублях за последние две недели возросла более, чем на 10%. Вместе с этим еще совпал фактор: на оптовом рынке предложение сократилось, а спрос повысился. Были новости о том, что "Газпромнефть" остановила одну из своих точек. И, кстати говоря, они планировали, вроде, возобновить ее после середины ноября. По идее, после возобновления, может быть, цена оптовая опять снизится», - считает Илья Рощупкин.

По словам специалиста, стоимость бензина будет расти недолго. Вскоре, при разрешении всех рыночных проблем, цены стабилизируются, прогнозирует эксперт. Сейчас на заправках Челябинска литр 92-го стоит более 36 рублей, а 95-го - свыше 38 рублей.

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