В Челябинской области появится «Умный город»

Фото с сайта gubernator74.ru

Это система, которая позволит экономить электричество, грамотно складировать и утилизировать отходы и внедрять инновации во все сферы жизни. Проект запустят в Сатке. Она вошла в тройку российских городов, в которых протестируют данную систему. Соглашение о создании "Умного города" в среду, 15 ноября, подписали губернатор Борис Дубровский и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. В рамках проекта планируется внедрение цифровых сервисов в единую платформу.

"Реализация пилотного проекта позволит сделать город привлекательным для молодых специалистов, а планируемые к внедрению подсистемы будут способствовать улучшению социальной стабильности города и его жителей", — отметил глава Саткинского района Александр Глазков.

На основе работы южноуральского "Умного города" будет разработан план реализации системы в остальных российских регионах.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

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