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Челябинское агентство недвижимости выйдет на рынок Москвы, Крыма и Краснодара

16.11.2017 г. 08:17

Челябинское агентство недвижимости выйдет на рынок Москвы, Крыма и Краснодара
Автор фото: Виктор Балаченцев

Это одна из ключевых целей на ближайшие пять лет. В планах открытие офисов в шести городах-миллионниках. Зачем расширять сеть, когда спрос на жилье невысок? И зачем компании открывать учебный центр и готовить специалистов в том числе для конкурентов?

 

Говорим об этом сегодня, 16 ноября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017»Прямой эфир в 16:35.

 

Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».

 

Автор фото: Виктор Балаченцев

 

Гости в студии:

 

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» – председатель совета директоров ГП «Компаньон» Арсен Унанян

 

Бизнес-эксперт – партнер адвокатского бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры» Екатерина Туманова

 

Ведущий премии – генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

 

 

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

 

Категория 16+

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