Эксперт: «Если президиум Арбитражного суда вынесет решение в пользу Роснефти, то это просто укрепит негативный имидж российского инвестиционного климата»

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Такое мнение высказал специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин. Комментарии эксперты дают на фоне судебного процесса, который на этой неделе стартовал в Челябинске. 18-й апелляционный Арбитражный суд рассматривает дело по иску Роснефти. По мнению госкорпорации, "АФК-Система" причинила "Башнефти" убытков на 170 млрд рублей. В августе арбитраж Башкирии частично удовлетворил иск и постановил взыскать 136 млрд. "Система" не согласилась и подала апелляцию.

«Инвесторы, задумывавшиеся над тем, чтобы вкладывать в Россию, несколько раз еще подумают, прежде чем так делать, поскольку главным риском для бизнеса в России остается перспектива того, что какая-то компания, обладающая административным ресурсом, попросту лишит вас права собственности. У инвесторов абсолютно незащищенные права собственности в России. Если президиум Арбитражного суда вынесет решение в пользу Роснефти, то это просто укрепит негативный имидж российского инвестиционного климата. А если вдруг неожиданно арбитры решат, что никакого дела здесь нет и иск Роснефти остается без удовлетворения, что ж, это будет позитивным моментом, который покажет, что все-таки какая-то законность в России существует», - прокомментировал Михаил Крутихин.

Адвокат Московской коллегии адвокатов Алексей Мельников также прокомментировал ситуацию. «Это абсолютно уникальное требование и абсолютно уникальное решение суда в этой части. Огромное количество крупных российских и иностранных компаний ежедневно проводят эту процедуру. Никому не приходило в голову называть это способом совершить злоупотребление или причинить убытки», - отметил Алексей Мельников.

Сначала Роснефть требовала с "Системы" 106 млрд рублей. Потом увеличила претензии до 170 млрд. Но суд снизил сумму до 136 млрд. Повышение суммы истцом, по словам Мельникова, тоже уникальное явление. Госкорпорация мотивировала свое решение тем, что произошла девальвация рубля. Эксперт не понимает, причем здесь девальвация. Многие доводы башкирского суда ранее шокировали юристов. Теперь же эксперты надеются, что апелляция "Системы" будет удовлетворена, ведь, по их мнению, речь идет не просто о споре двух компаний, но и обо всем деловом имидже России.

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Все новости за 15.11.2017 г.»