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В Челябинской области начнут бороться с туристическим вандализмом

15.11.2017 г. 16:40

В Челябинской области начнут бороться с туристическим вандализмом
Фото: echochel.ru

Предложения об ужесточении наказания за порчу природных памятников начали звучать после появления надписей в горах Алтая. Фотографии с рисунками на скалах вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев обратился в прокуратуру и начал разрабатывать поправки в региональное законодательство, сообщает ТАСС. Краеведы поддержали данную инициативу, отметив, что от действий вандалов страдают многие российские туристические объекты. В Челябинской области эта проблема тоже стоит остро, ведь исписаны почти все скалы и карьеры, отметил член Русского географического общества Федор Жижилев.


«С XVIII века известна пещера Казачий стан. Пещера изрисована, исписана различными именами и прочим. У нас есть известные пещеры Сугомакская, Игнатьевская. В Игнатьевской даже на древней писанице начинают появляться надписи современников наших, вандалов. На сегодняшний день принято решение Игнатьевскую и Сугомакскую пещеру закрывать от посещения туристов, чтобы сохранить для будущих поколений. Решение правильное», - отметил Федор Жижилев.

 

Некоторые регионы пытаются бороться с вандализмом самостоятельно. Например, на Камчатке сотрудники природного парка выжигают надписи паяльными лампами, а в Ставропольском крае чиновники разрабатывают программу по установке видеокамер в популярных у туристов местах.

 

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