- 0 ... +2 C°
- 0 ... +2 C°
- 60.249р. + 0.6283
- 71.1721р. + 1.4934
В Челябинской области начнут бороться с туристическим вандализмом
15.11.2017 г. 16:40
Предложения об ужесточении наказания за порчу природных памятников начали звучать после появления надписей в горах Алтая. Фотографии с рисунками на скалах вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев обратился в прокуратуру и начал разрабатывать поправки в региональное законодательство, сообщает ТАСС. Краеведы поддержали данную инициативу, отметив, что от действий вандалов страдают многие российские туристические объекты. В Челябинской области эта проблема тоже стоит остро, ведь исписаны почти все скалы и карьеры, отметил член Русского географического общества Федор Жижилев.
«С XVIII века известна пещера Казачий стан. Пещера изрисована, исписана различными именами и прочим. У нас есть известные пещеры Сугомакская, Игнатьевская. В Игнатьевской даже на древней писанице начинают появляться надписи современников наших, вандалов. На сегодняшний день принято решение Игнатьевскую и Сугомакскую пещеру закрывать от посещения туристов, чтобы сохранить для будущих поколений. Решение правильное», - отметил Федор Жижилев.
Некоторые регионы пытаются бороться с вандализмом самостоятельно. Например, на Камчатке сотрудники природного парка выжигают надписи паяльными лампами, а в Ставропольском крае чиновники разрабатывают программу по установке видеокамер в популярных у туристов местах.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 07.11.2017 г. Жительница Челябинска серьезно пострадала в Таиланде после падения с велосипеда
- 26.09.2017 г. Челябинские туристы сутки не могут вылететь из Турции рейсом «ВИМ-Авиа»
- 21.09.2017 г. В Серпиевском заказнике появятся пять экологических троп
- 18.09.2017 г. Челябинск вошел в топ-10 городов для экономных туристов
- 08.09.2017 г. Туристическое представительство Свердловской области откроют в Челябинске