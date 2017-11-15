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Челябинск опять окутает туман

15.11.2017 г. 16:32

Челябинск опять окутает туман
Фото с сайта tulapressa.ru

Спасатели предупреждают также о сильных дождях, мокром снеге и гололедице. Из-за обильных осадков повышается вероятность возникновения аварий на линиях энергосистем.

По данным челябинского гидрометцентра, ближайшей ночью температура воздуха в области составит +1 - -4, днем в четверг, 16 ноября, — - 0 - +5. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег, туман и гололедица. Отдельные порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Как сообщили в пресс-центре челябинской городской службы спасения, в этот день в регионе возможны повреждения кровли зданий и обрыв линий электропередач.

 

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