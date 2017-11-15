В Челябинской области проверят стоимость онлайн-касс

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У предпринимателей есть проблема с приобретением фискальных накопителей, которые передают данные в налоговую через интернет. Производители приостановили выпуск этого элемента кассового аппарата, поэтому его стоимость повысилась.

"Мониторинг необходим для того, чтобы проанализировать ситуацию и найти способы, которые позволят выйти из нее с наименьшими потерями как для бизнеса, так и ФНС. Ресурсы для снижения стоимости контрольно-кассовой техники существуют", — отметил председатель челябинского областного отделения "Опоры России" Артем Артемьев.

Закон о контрольно-кассовой технике подразумевает обязательную установку онлайн-касс для организаций до 1 июля 2018 года. Проблемы, связанные с исполнением закона, будут обсуждаться на встрече предпринимателей с представителями контрольно-надзорных органов. Она пройдет 14 декабря в МФЦ "Территория бизнеса".

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Все новости за 15.11.2017 г.»