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Недовольные «дорожной картой» дольщики «Речелстроя» провели одиночные пикеты
15.11.2017 г. 15:55
Фото с сайта vk.com/uralreporter
Акции протеста прошли сегодня, 15 ноября, у правительства и ведомственных зданий. Активисты держали в руках плакаты с надписями "Дубровский дорожную карту подписал — в душу дольщикам наплевал!!!" и "Прокуратура, не тормози! Виновных по делу «Речелстроя» накажи!!!", сообщает группа "Уральский репортер" в соцсети "ВКонтакте".
На серию одиночных пикетов вышли дольщики, дома которых оказались во второй и третьей очередях строительства. Они возмущены дорожной картой, которая была опубликована на сайте минстроя в понедельник. По словам дольщиков, в ней не указаны конкретные сроки решения проблем.
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