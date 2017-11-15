Общественники предложили наблюдать за выбросами в Челябинске с самолетов

Фото с сайта pravmin74.ru

Это поможет найти заводы, которые загрязняют воздух сверх нормы, считают авторы идеи. Также в рамках реализации проекта "Чистый воздух" общественники предлагают высадить деревья на крышах домов, ужесточить квоты на выбросы для предприятий и закрыть челябинскую городскую свалку.

Кроме того, в Челябинске и Магнитогорске планируют создать систему централизованного онлайн-мониторинга. Она уже успешно работает на ПО "Маяк". Для сбора фото- и видеодоказательств общественники предложили создать приложение для смартфонов. На заседании круглого стола ЮУТПП эксперты одобрили проект по улучшению экологии. Он станет основой для разработки документа, который определит развитие региона на ближайшие годы, сообщили в Общественной палате Челябинской области.

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Все новости за 15.11.2017 г.»