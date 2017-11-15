Верховный суд запретил изымать детей из бедных семей

Фото с сайта semadv.ru

В Челябинске перед заседанием состоялись акции протеста: многие родители боялись, что у малоимущих будут забирать детей. Однако суд определил другие причины, по которым можно лишать родительских прав. Поможет ли решение сохранению семей или, наоборот, повлечет их разрушение? Говорим об этом сегодня, 15 ноября, в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.

Гости в студии: член рабочей группы по образованию Общественной палаты Челябинской области, руководитель челябинского регионального отделения общественной организации "Многодетство" Наталья Колкатаева председатель регионального отделения "Родительского всероссийского сопротивления" Екатерина Забачева.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

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