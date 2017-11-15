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В ветеринарном приемнике Челябинска здоровых животных держали вместе с больными
15.11.2017 г. 11:54
Фото с сайта novosti-dny.ru
Там отсутствовали временные карантинные помещения, в которых должны находиться кошки и собаки в день отлова. Нарушения обнаружила прокуратура. Она провела проверку в приемнике Горэкоцентра после жалобы одного из жителей города.
Выяснилось, что в пункте нарушали правила размещения животных. Так, кошек держали на площади 24 кв. см на одну особь. По нормам на одно животное должно приходиться в 20 раз больше. Также выяснилось, что центр находится в зоне, где запрещено размещение ветеринарных приемников. Организация должна будет устранить все нарушения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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