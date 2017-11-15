Расследованием дела о хищении денег дольщиков «Речелстроя» занялся Следственный комитет

Фото с сайта rechelstroy.ru

Материалы уголовного дела о мошенничестве переданы из полиции. Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, будут приняты меры для восстановления нарушенных прав дольщиков и возмещения ущерба. Идет поиск виновных лиц и работа по закреплению доказательственной базы.

По версии следствия, руководители компании "Речелстрой" похитили деньги в период с 2015 по 2016 год. Это средства дольщиков нескольких домов микрорайона "Чурилово Lake City". Люди уже длительное время не могут добиться получения квартир. Они неоднократно выходили на одиночные акции протеста, в том числе во время форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором принял участие президент. Владимир Путин из самолета позвонил дольщице, а после - губернатору, и попросил его взять под контроль решение этого вопроса.

В общей сложности у компании "Речелстрой" не достроено 18 домов. Сейчас на площадку вышел новый инвестор - "Западный луч".

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Все новости за 15.11.2017 г.»