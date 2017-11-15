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В Челябинской области одобрили очередной проект по улучшению качества воздуха

15.11.2017 г. 11:50

В Челябинской области одобрили очередной проект по улучшению качества воздуха
Фото с сайта ekoex.ru

Если его утвердят, в регионе усилят ограничения на выбросы в атмосферу в периоды НМУ. Также авторы проекта предлагают увеличить частоту и территориальный охват замеров. План "Чистый воздух" представили в Южно-Уральской торгово-промышленной палате.

"Проект преследует две цели: постоянное соблюдение норм предельно допустимого содержания вредных веществ в атмосфере и снижение индекса загрязнения воздуха в крупных населенных пунктах Челябинской области", — отметил председатель комитета ЮУТПП по экологии и ресурсосбережению Андрей Минченко.

Эксперты одобрили план и дали несколько рекомендаций по его дополнению. В ближайшее время проект направят на рассмотрение в областное правительство.

 

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