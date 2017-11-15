В Златоусте грузовик насмерть задавил двух пешеходов, врезавшись в здание

Фото с сайта 74.мвд.рф

Третий пострадавший находится в больнице. ДТП произошло сегодня, 15 ноября, около восьми часов утра на пересечении улиц Ленина и Калинина. Водитель грузовика Foton не справился с управлением, сбил трех пешеходов и въехал в магазин. В данный момент устанавливаются личности погибших и обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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