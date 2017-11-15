Челябинск
- 0 ... +2 C°
- 0 ... +2 C°
- 60.249р. + 0.6283
- 71.1721р. + 1.4934
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинске ожидаются морозы до -27 градусов
15.11.2017 г. 09:16
Фото с сайта progorodsamara.ru
Резкое похолодание придет в следующие выходные - 25 и 26 ноября. По данным Gismeteo, днем в субботу будет -3, а ночью ожидается -18. В воскресенье столбики термометров опустятся до -19 - -25. Еще более холодную ночь синоптики прогнозируют на понедельник, 27 ноября. Температура воздуха будет -27 градусов. Затем в городе снова потеплеет. Дневная температура составит -3, ночная — -7.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 15.11.2017 г. Челябинск опять окутает туман
- 13.11.2017 г. В Челябинске обещают потепление до +4 градусов и снег с дождем
- 13.11.2017 г. Гидрометцентр объявил в Челябинской области желтый уровень опасности из-за тумана
- 09.11.2017 г. Синоптики обещают теплую зиму в Челябинской области
- 07.11.2017 г. В Челябинской области ожидаются гололедица, снег и сильный ветер