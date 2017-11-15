В Челябинске ожидаются морозы до -27 градусов

Фото с сайта progorodsamara.ru

Резкое похолодание придет в следующие выходные - 25 и 26 ноября. По данным Gismeteo, днем в субботу будет -3, а ночью ожидается -18. В воскресенье столбики термометров опустятся до -19 - -25. Еще более холодную ночь синоптики прогнозируют на понедельник, 27 ноября. Температура воздуха будет -27 градусов. Затем в городе снова потеплеет. Дневная температура составит -3, ночная — -7.

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