Челябинская область начинает расширять связи со Словакией

Фото с сайта gubernator74.ru

Речь идет как об экономическом, так и о культурном взаимодействии. Сегодня, 14 ноября, в Москве губернатор Борис Дубровский и председатель Национального Совета Словакии Андрей Данко подписали соглашение о сотрудничестве.

"В ближайшее время начнется реализация шагов по развитию двусторонних отношений. Есть чем заниматься с точки зрения экономических отношений, поскольку наблюдается падение внешнеэкономического оборота со Словацкой Республикой – это тот потенциал, который предстоит реализовать в ближайшее время. И, конечно, есть понятные задачи в сфере культурных отношений, образования", — заявил Борис Дубровский.

Губернатор предложил словацкой стороне принять участие в ключевых культурных фестивалях Южного Урала, в том числе в Бажовском.

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