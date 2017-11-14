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Южноуральские бизнесмены переходят на печное отопление
14.11.2017 г. 16:38
Фото с сайта gubernator74.ru
Обогревать магазины дровами — выгоднее. Челябинская область остается одним из проблемных регионов с высокими тарифами на теплоэнергию. Бизнесмены отключают помещения от центрального отопления, чтобы снизить расходы.
"Есть и такие факты, когда Роспотребнадзор штрафует коммерсантов за то, что они отапливают свои помещения, например, магазины, газовыми котлами. Основная претензия в том, что у коммерсантов не разработаны мероприятия в период НМУ", — цитирует председателя челябинского отделения "Опоры России" Артема Артемьева Znak.
Стоимость услуг за отопление коммерческих помещений выросла в несколько раз в прошлом году. Это произошло из-за изменившейся методики расчета.
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