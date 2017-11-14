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В Челябинск из Великого Устюга едет Дед Мороз

14.11.2017 г. 16:33

В Челябинск из Великого Устюга едет Дед Мороз
Фото с сайта vkarpinsk.info

Ожидается, что он прибудет в столицу Южного Урала 22 ноября и проведет в городе два дня. В частности, съездит в гости к многодетным семьям и посетит детские дома и приюты. Также Дед Мороз встретится с челябинцами 23 ноября в парке имени Гагарина. Мероприятие начнется в 13:00.

Предновогоднее путешествие Деда Мороза стартовало в первых числах ноября. Он уже посетил Владивосток, Иркутск, Красноярск, Томск, Кемерово и Барнаул. В Челябинск Дед Мороз прибудет из Тюмени.

 

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