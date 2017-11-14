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Кассир в Челябинске инсценировал ограбление магазина, в котором работал

14.11.2017 г. 16:30

Кассир в Челябинске инсценировал ограбление магазина, в котором работал
Фото с сайта 74.мвд.рф

Все случилось в торговой точке на улице Комарова в понедельник, 13 ноября. Молодой человек подошел к кассе, достал предмет, похожий на пистолет, и с угрозами забрал около 50 тыс. рублей. Продавец тут же позвонил по номеру 02 и рассказал сотрудникам о случившемся. Началась проверка, в ходе которой выяснилось, что данное преступление оказалось инсценировкой.

Во время расследовании полицейские установили личность и местонахождение грабителя. У него изъяли предмет, похожий на оружие, и часть похищенных денег. В настоящий момент решается вопрос о квалификации преступления и избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинску.

 

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