В Челябинске маршрутка столкнулась с двумя автомобилями

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Один из пассажиров попал в больницу. Авария произошла днем сегодня, 14 ноября, на пересечении Комсомольского и Свердловского проспектов. В момент ДТП в маршрутке №9 было шесть пассажиров. Одного из них отправили в челябинскую больницу для осмотра, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

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