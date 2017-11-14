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В Челябинске маршрутка столкнулась с двумя автомобилями
14.11.2017 г. 16:15
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Один из пассажиров попал в больницу. Авария произошла днем сегодня, 14 ноября, на пересечении Комсомольского и Свердловского проспектов. В момент ДТП в маршрутке №9 было шесть пассажиров. Одного из них отправили в челябинскую больницу для осмотра, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
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