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В челябинском «Ашане» больше не будет бесплатных пакетов на кассах
14.11.2017 г. 15:45
Со среды, 15 ноября, одна из крупнейших сетей гипермаркетов перестанет раздавать их покупателям. Таким образом Гринпис продвигает идею улучшения экологии. Бесплатные пакеты-майки исчезнут с касс в День вторичной переработки.
На сайте "Гринпис Россия" уточняется, что организация добивалась отмены раздачи одноразовых пакетов в "Ашане" с 2012 года. Тогда сеть оказалась к этому не готова, но стала продавать многоразовые сумки и открыла "зеленые" кассы, отметили в "Гринпис".
Летом 2017 года в гипермаркете в Воронеже в качестве эксперимента решили отказаться от бесплатных пакетов. Тогда опрос показал, что покупатели поддерживают эту инициативу. В экологической организации надеются, что сеть постепенно выведет из оборота все виды одноразовых пластиковых пакетов.
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