Челябинск
- -2 ... -4 C°
- -1 ... -3 C°
- 59.1823р. - 0.0985
- 68.9178р. - 0.0613
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Один человек погиб, шестеро пострадали в лобовом ДТП под Троицком
14.11.2017 г. 14:47
Фото с сайта 74.мвд.рф
Водитель иномарки скончался в больнице после лобового ДТП под Троицком. Авария произошла утром сегодня, 14 ноября, на 120-м километре дороги Челябинск - Троицк. Автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2104.
Обоих водителей и пятерых пассажиров доставили в больницу. Мужчина, находившийся за рулем Hyundai Solaris, скончался в медицинском учреждении. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 14.11.2017 г. Две женщины погибли в лобовом ДТП под Троицком
- 26.10.2017 г. После столкновения двух ВАЗов на северо-западе серьезно пострадала пассажирка
- 24.10.2017 г. В Челябинской области рейсовый автобус слетел в кювет на скользкой дороге
- 23.10.2017 г. Пять человек погибли в ДТП в Аргаяшском районе
- 18.10.2017 г. Родственники погибшего в ДТП требуют 1,3 млн рублей от мостостроительной компании