  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -2 ... -4 C°
  • -1 ... -3 C°
  • 59.1823р. - 0.0985
  • 68.9178р. - 0.0613
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Один человек погиб, шестеро пострадали в лобовом ДТП под Троицком

14.11.2017 г. 14:47

Один человек погиб, шестеро пострадали в лобовом ДТП под Троицком
Фото с сайта 74.мвд.рф

Водитель иномарки скончался в больнице после лобового ДТП под Троицком. Авария произошла утром сегодня, 14 ноября, на 120-м километре дороги Челябинск - Троицк. Автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2104.

Обоих водителей и пятерых пассажиров доставили в больницу. Мужчина, находившийся за рулем Hyundai Solaris, скончался в медицинском учреждении. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

 

 

 

 

 

   Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 14.11.2017 г.»

Новости на эту тему