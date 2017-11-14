Один человек погиб, шестеро пострадали в лобовом ДТП под Троицком

Фото с сайта 74.мвд.рф

Водитель иномарки скончался в больнице после лобового ДТП под Троицком. Авария произошла утром сегодня, 14 ноября, на 120-м километре дороги Челябинск - Троицк. Автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2104.

Обоих водителей и пятерых пассажиров доставили в больницу. Мужчина, находившийся за рулем Hyundai Solaris, скончался в медицинском учреждении. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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