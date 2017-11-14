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Памятник Столыпину в Челябинске с третьей попытки откроют в конце ноября

14.11.2017 г. 14:13

Памятник Столыпину в Челябинске с третьей попытки откроют в конце ноября
Фото с сайта cheladmin.ru

Торжественная церемония будет приурочена к 111-летию аграрной реформы, которую начали проводить с 22 ноября 1906 года. Об этом изданию «Ъ - Южный Урал» сообщил президент фонда изучения наследия П.А. Столыпина Павел Пожигайло. Церемонию проведут 22 или 23 ноября. Окончательную дату утвердят после изучения графиков гостей мероприятия. Ожидается, что в церемонии примут участие губернатор Борис Дубровский, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов и полпред президента на Урале Игорь Холманских.

В Челябинске церемонию открытия памятника Петру Столыпину переносят уже второй раз. Монумент, установленный в начале сентября у зала "Родина", должны были открыть 9 ноября Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Однако главы государств до памятника не доехали. Затем дату открытия монумента перенесли на 13 ноября. В церемонии должны были принять участие Борис Дубровский и Игорь Холманских. Но и это мероприятие отменили без объяснения причин.

 

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