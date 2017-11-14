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Южноуральцы требуют уволить министра экологии региона
14.11.2017 г. 14:08
Фото с сайта gubernator74.ru
На сайте change.org появилась петиция с просьбой отправить в отставку Ирину Гладкову. Жители области возмущены постоянными НМУ и смогом.
"Если Гладкова И.А. считает, что все зависит только от ветра, то она не справляется со своими прямыми обязанностями — поддержкой экологии на должном уровне", — пишет создатель петиции, направленной в адрес губернатора Бориса Дубровского и его заместителя Евгения Редина.
Возмущенные южноуральцы соглашаются с автором. "В нашей области министерство экологии, видимо, существует только на бумагах", — высказывает мнение один из комментаторов.
На данный момент интернет-петицию подписали более тысячи человек.
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