Челябинский перевозчик заплатит 40 тыс. рублей штрафа за отсутствие страховки

Фото с сайта 74.мвд.рф

Компания "Первая Гильдия+" является одной из крупнейших в городе, ежедневно на дороги выводит 64 автобуса. Как выяснила прокуратура, перевозки пассажиров внутри города проходили без страхования гражданской ответственности, что ставило под угрозу безопасность всех участников дорожного движения. По результатам проверки директора перевозчика решено оштрафовать на 40 тыс. рублей.

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Все новости за 14.11.2017 г.»