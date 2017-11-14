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Большой театр приедет в Челябинск с гастролями
14.11.2017 г. 13:47
Жители города одними из первых увидят готовящуюся премьеру уже в следующем году. Гастроли пройдут в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, которое сегодня, 14 ноября, подпишут в Москве.
"Столичные специалисты будут приезжать к нам с мастер-классами: балетмейстеры, концертмейстеры, хормейстеры, сотрудники нашего театра смогут пройти обучение в Москве. Также речь идет о том, что Большой театр передаст нашему часть своих декораций, ну и самое главное – это проведение обменных гастролей", — отметил директор челябинского театра оперы и балета Владимир Досаев.
Также он добавил, что Большой театр еще никогда не выезжал на гастроли в регионы. Проекты будут реализовывать на условиях софинансирования. Деньги выделят из бюджета театров и области. Соглашение заключается сроком на пять лет - до 2022 года, сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.
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