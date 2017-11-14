Челябинцы в тумане скучают по Владимиру Путину

Горожане отмечают, что в день его приезда воздух был чище. Пользователи соцсетей из Челябинска массово выкладывают фотографии и видео со смогом, жалуясь на плохую видимость и химический запах. Горожане не понимают, почему в день приезда президента не было НМУ, активно используют хештег #УволитьМинистраЭкологии и требуют прекратить выбросы предприятий.

Руководитель фонда "Моя планета" Виталий Безруков сообщил корреспонденту "Челябинского эха", что за последние несколько дней в экологическую приемную пришли сотни жалоб от жителей.

«Поступило за все эти дни более 350 обращений от жителей. По этим жалобам работаем с министерством экологии, с Росприроднадзором. Росприроднадзор вчера проводил мониторинг, выезжала лаборатория. Министерством экологии ведется учет малых источников загрязнений. Но в основном ситуация сложилась какая? По всей области накрыло туманом, но в некоторых местах, например, в Челябинске, Копейске были примеси воздействия Коркинского угольного разреза и промышленных предприятий. Когда был форум (форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, участие в котором 9 ноября принял президент Владимир Путин - прим. ред.), ветер в основном отдувал все от города. Челябинский гидрометцентр поздно объявил о НМУ. Предприятия работали в обычном режиме, не снижая. Ну и плюс добавились туман и от Коркинского разреза смог», - прокомментировал Виталий Безруков.

По данным челябинского гидрометцентра, НМУ в городе продлятся до 19:00 сегодняшнего дня, 14 ноября.

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