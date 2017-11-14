При возведении микрорайона «Яркая жизнь» было похищено 50 млн рублей

Фото с сайта pro-podolsk.ru

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что руководители проекта обманули дольщиков четырех домов. Они не сдали многоэтажки в эксплуатацию, а деньги, внесенные покупателями квартир, потратили не на строительство, а на другие цели, сообщила руководитель пресс-службы областной прокуратуры Наталья Мамаева.

«Проверка показала, что руководители компаний-застройщиков сообщили участникам долевого строительства заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства многоквартирных домов микрорайона. При этом в установленные сроки строительство не завершили, документы по вводу в эксплуатацию не оформили, помещения гражданам-дольщикам не передали, денежные средства направили на иные цели, не связанные с возведением жилых домов. Поскольку в данном случае имелись признаки состава преступления, по результатам проведенных проверочных мероприятий в следственной части УМВД России по г. Челябинску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - сообщила Наталья Мамаева.

По данной статье застройщикам грозит до 10 лет лишения свободы. Прокуратура начала проверку по ситуации с микрорайоном "Яркая жизнь" после того, как у дверей надзорного ведомства один из челябинцев устроил одиночный пикет. По словам Натальи Мамаевой, ранее проверки проводила полиция, а акция протеста стала не причиной разбирательств, а поводом ускорить решение вопроса о возбуждении уголовного дела.

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Все новости за 14.11.2017 г.»