Челябинская область вошла в десятку наиболее кредитно-активных регионов

В третьем квартале было выдано 225 тыс. займов почти на 30 млрд рублей. За год объемы кредитования выросли на 30%, а количество - на 15%. В рейтинге Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Челябинская область заняла девятое место.

Что касается конкретных продуктов, то регион оказался в десятке по объему займов наличными, на покупку машин и выпущенным картам. Наиболее высокие темпы роста - в сегменте кредитных карт. Объемы выдачи за год увеличились на 63%. По автокредитам показатель вырос на 45%. Средний чек при этом - более 600 тыс. рублей.

ОКБ подвело итоги кредитной активности регионов на основе информации от 600 кредиторов, которые передают данные в бюро. Всего, как сообщили в организации, в период с июля по сентябрь 2017 года банки выдали 8,98 млн кредитов общим объемом 1,41 трлн рублей. В годовом отношении количество кредитов выросло на 8%, объемы кредитования увеличились на 29%. Лидером по общему объему выданных займов стали Москва и Московская область.

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