Работодатели на Южном Урале готовы к приему электронных больничных

Фото с сайта doctorpiter.ru

За четыре месяца сервисом воспользовались 70 южноуральцев. Новинка отличается от традиционных бумажных бланков более надежной защитой от подделки и некорректного оформления. Специальная программа контролирует достоверность документа и его правильное заполнение. Больницы тратят меньше средств на доставку и хранение бланков. Пациент получает талон с номером и датами освобождения от работы. В таком формате его можно свернуть, не боясь повреждений.

Сегодня в Челябинской области 12 медицинских организаций уже выдают больничные в электронном виде. Принять такие листки нетрудоспособности готовы около тысячи работодателей, сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования.

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