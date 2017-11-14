  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -2 ... -4 C°
  • -1 ... -3 C°
  • 59.1823р. - 0.0985
  • 68.9178р. - 0.0613
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Работодатели на Южном Урале готовы к приему электронных больничных

14.11.2017 г. 11:56

Работодатели на Южном Урале готовы к приему электронных больничных
Фото с сайта doctorpiter.ru

За четыре месяца сервисом воспользовались 70 южноуральцев. Новинка отличается от традиционных бумажных бланков более надежной защитой от подделки и некорректного оформления. Специальная программа контролирует достоверность документа и его правильное заполнение. Больницы тратят меньше средств на доставку и хранение бланков. Пациент получает талон с номером и датами освобождения от работы. В таком формате его можно свернуть, не боясь повреждений.

Сегодня в Челябинской области 12 медицинских организаций уже выдают больничные в электронном виде. Принять такие листки нетрудоспособности готовы около тысячи работодателей, сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 14.11.2017 г.»

Новости на эту тему