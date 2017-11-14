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Работодатели на Южном Урале готовы к приему электронных больничных
14.11.2017 г. 11:56
За четыре месяца сервисом воспользовались 70 южноуральцев. Новинка отличается от традиционных бумажных бланков более надежной защитой от подделки и некорректного оформления. Специальная программа контролирует достоверность документа и его правильное заполнение. Больницы тратят меньше средств на доставку и хранение бланков. Пациент получает талон с номером и датами освобождения от работы. В таком формате его можно свернуть, не боясь повреждений.
Сегодня в Челябинской области 12 медицинских организаций уже выдают больничные в электронном виде. Принять такие листки нетрудоспособности готовы около тысячи работодателей, сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования.
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