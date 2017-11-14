В День холостяка расходы уральцев на товары из Китая выросли в восемь раз

Фото с сайта rosteck.ru

Также увеличилось и количество покупателей. Их стало в 16 раз больше, чем в обычные дни. В субботу, 11 ноября, в Китае отмечали День холостяка. В честь праздника интернет-магазины устроили традиционные распродажи. Скидки на товары китайских интернет-магазинов привлекли жителей Урала. Так, на одного человека пришлось примерно три платежа, а средний чек составил 821 рубль. Это на 18% больше, чем в другие дни.

В основном уральцы покупали одежду, обувь, аксессуары, косметику, технику и товары для дома и спорта. Если сравнивать с прошлогодним Днем холостяка, то в этот раз пользователи интернета заказали меньше товаров, но покупки были более дорогими — количество уменьшилось на 15%, а средний чек вырос на 17%, сообщает сервис Яндекс.Деньги.

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Все новости за 14.11.2017 г.»