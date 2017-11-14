Каждый пятый житель Челябинска становится жертвой сексизма на работе

Фото с сайта profedutop50.ru

Этой проблеме подвержены как женщины, так и мужчины. Зарплата.ру узнала у челябинцев, приходилось ли им сталкиваться с проявлением дискриминации по половому признаку на рабочем месте.

Выяснилось, что пятая доля сотрудников компаний страдает от несправедливости. Треть из них обеспокоены этим при выполнении особых заданий, остальные - на текущей работе. Существуют и те, кто сталкивается с ней во время премирования.

20% женщин обращали внимание, что сексизм в их компании проявляется и по отношению к мужчинам. А последние сами признались, что позволяли себе разного рода высказывания, приставания и дискредитацию рабочих навыков. Свыше 40% тех, кто сталкивался с сексизмом, заявили, что им снижали зарплаты и премии.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 14.11.2017 г.»