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В Челябинской области произошел пожар на Михеевском ГОКе
14.11.2017 г. 10:31
Фото с сайта gubernator74.ru
Его тушили более четырех часов. Строящееся здание цеха по обогащению медной руды загорелось в районе двух часов в понедельник, 13 ноября. На место выехали 30 пожарных и восемь машин. Огонь охватил 200 кв. метров.
Как сообщает "Интерфакс-Урал" со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области, горела пластиковая труба внутри здания. Потушить огонь удалось только к семи вечера. Ущерб и причины пожара устанавливаются.
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