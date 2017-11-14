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В Челябинской области произошел пожар на Михеевском ГОКе

14.11.2017 г. 10:31

В Челябинской области произошел пожар на Михеевском ГОКе
Фото с сайта gubernator74.ru

Его тушили более четырех часов. Строящееся здание цеха по обогащению медной руды загорелось в районе двух часов в понедельник, 13 ноября. На место выехали 30 пожарных и восемь машин. Огонь охватил 200 кв. метров.

Как сообщает "Интерфакс-Урал" со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области, горела пластиковая труба внутри здания. Потушить огонь удалось только к семи вечера. Ущерб и причины пожара устанавливаются.

 

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