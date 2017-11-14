Жителя Сосновского района отправили в колонию за повторную пьяную езду

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд приговорил 28-летнего мужчину к восьми месяцам лишения свободы. Ранее южноуралец уже отбывал наказание за смертельный наезд на пешехода. Эта авария произошла в Варне, водитель был пьян. В 2012 году его осудили на два года. В июне 2017 года ВАЗ девятой модели, которым управлял мужчина, остановили сотрудники ГИБДД. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По решению суда мужчина проведет восемь месяцев в колонии общего режима. Также его на три года лишат права управления автомобилями, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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Все новости за 14.11.2017 г.»