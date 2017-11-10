Фото с сайта kremlin.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 4 по 10 ноября 2017 года.

1. Владимир Путин посетил Челябинск

Президент принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также провел переговоры с главой соседней республики Нурсултаном Назарбаевым. Первым объектом, который посетил Владимир Путин в Челябинске, стал компрессорный завод. Президент осмотрел предприятие и ответил на вопросы рабочих.

Фото с сайта kremlin.ru

На встрече с рабочими речь шла о допинговых скандалах, снижении ключевой ставки и экологической ситуации в Челябинске. Мастер сборочного цеха Равиль Даутов рассказал Путину, что живет в Центральном районе и вместе со всей семьей страдает, когда ветер дует в сторону этой части города или когда устанавливается штиль.

Фото с сайта kremlin.ru

Владимир Путин в ответ напомнил, что в стране давно принят закон о внедрении так называемых лучших технологий в сфере обеспечения экологической безопасности, который должен заработать в полном объеме в 2019 году. Президент сказал и о других мерах, которые, по его мнению, помогут Челябинску "вздохнуть".

Фото с сайта kremlin.ru

После состоялись переговоры Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Затем приняли участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, которое прошло на заводе "Русские электрические двигатели".

Фото с сайта kremlin.ru

На площадке завода «Русские электрические двигатели» президенты также посетили выставку «Развитие человеческого капитала». В составе экспозиции - девять частей, иллюстрирующих историю Южного Урала. Специально для экспозиции была построена колесница по древним технологиям без единого гвоздя.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Также были представлены перспективные проекты Челябинской области, в частности, план развития Челябинска, который хотел бы в 2020 году принять саммиты ШОС и БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

2. Челябинск принял форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Тема мероприятия - развитие человеческого капитала. В среду, 8 ноября, на площадке ЮурГУ состоялся форум ректоров двух стран. Его провели министр образования и науки России Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий. Одним из результатов форума может стать создание глобального рейтинга высших учебных заведений двух стран.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Мероприятия деловой части форума прошли 9 ноября. Состоялись заседание Российско-Казахстанского делового совета и панельные сессии, где эксперты в том числе обсудили законодательное обеспечение вопросов взаимодействия России и Казахстана.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Участники подписали ряд межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов. О сотрудничестве договорились главы субъектов двух стран, а также компании. В частности, соглашение о стратегическом партнерстве подписали «Газпромбанк», «КОНАР» и «Павлодарский нефтехимический завод».

Президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами (22 октября 1992 года).

Фото с сайта kremlin.ru

В частности, на форуме стало известно, что Челябинская область планирует взять на себя часть мероприятий екатеринбургского ЭКПО-2025. По этому поводу уже есть ряд договоренностей, заявил вице-губернатор Руслан Гаттаров. Также обсуждались вопросы, связанные с загрязнением воздуха, Коркинским разрезом и челябинской свалкой.

3. Челябинцы встретили Владимира Путина пикетами

В первый день форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 8 ноября, на одиночные пикеты вышли дольщики "Речелстроя", которые не могут добиться достройки домов. Несколько десятков человек с плакатами "Президент, помоги! С властями из Челябинска работу проведи!", "Губернатор, ты где? Дольщики "Чурилово Lake City" в беде!", "Сегодня - пикет, завтра - голодовка!" выстроились вдоль проспекта Ленина. Не обошлось без вопросов со стороны полицейских. Дольщики рассказали, что нескольких человек просили покинуть места пикетов.

«На мой вопрос, нарушаю ли я что-то или нет, сразу ответ не последовал. Инспектор начал связываться, видимо, с вышестоящим руководством, и минут 15, наверно, не было никакого ответа. После того, как ему ответили, когда он проверил мой паспорт на установление личности и так далее, он вернул паспорт и сказал: "Всего доброго", то есть одиночное выражение своей позиции не запрещено», - рассказал участник акции.

Фото: Уральский репортер / vk.com

В день визита Владимира Путина, 9 ноября, на одиночные пикеты вышли противники строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Несколько десятков человек встали с плакатами вдоль гостевого маршрута. 15 активистов задержала полиция.

После форума президент из самолета позвонил одной из дольщиц и эко-активисту, а потом попросил губернатора взять под контроль волнующие челябинцев вопросы. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

4. К саммиту ШОС в центре Челябинска построят здание высотой 170 метров



Первые пять этажей займут конгресс-центр и другие общественные помещения, а также торгово-выставочные и технологические площадки. Выше расположатся апартаменты, офисы, гостиницы. Об этом губернатору Борису Дубровскому на заседании наблюдательного совета доложил директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области





Глава региона напомнил, что в соответствии с решением инвестсовета проект строительства конгресс-холла был признан приоритетным, а хозяйственному партнерству предоставлен в аренду земельный участок на левом и правом берегах реки Миасс. По словам Виталия Передерия, сейчас специалисты готовят градостроительную документацию, ведут предпроектные проработки по самому конгресс-центру.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области





Также в ближайшие месяцы будут решены вопросы подведения на стройплощадку электричества, воды, газа. В этот же период планируется начать перенос некоторых инженерных сетей. Здание конгресс-центра станет самым высоким в городе - от первого до последнего этажа будет 170 метров. Пока рекордсменом является офисный центр "Челябинск-сити", расположенный на Кировке. Его высота - 111 метров.



5. Синоптики обещают теплую зиму в Челябинской области



В декабре температура воздуха будет выше, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщили синоптики челябинского гидрометцентра. Вероятность таких долгосрочных прогнозов составляет 60-70%.

Метеорологи также отметили, что температура воздуха в ноябре пока выше среднестатистической на 1 градус. Снег ляжет во второй половине месяца. Самая холодная погода в ноябре на Южном Урале была зафиксирована в 1998 году. В один из дней столбики термометров опустились до -40. Теплее всего было в ноябре 1932 года, когда воздух прогревался до +17.

В ближайшие дни в регионе будет держаться комфортная для этого месяца температура. В дневные часы будет в основном -2 - +3. В ночное время до -3 - -8.

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