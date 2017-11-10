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В Челябинске стартует кинофестиваль «Человек труда»

10.11.2017 г. 17:22

В Челябинске стартует кинофестиваль «Человек труда»
Фото с сайта gubernator74.ru

Торжественное открытие состоится 13 ноября на площадке завода «Русские электрические двигатели». Это пока единственный в России кинофорум, который посвящен людям рабочих профессий. Фестиваль откроют уральский полпред Игорь Холманских и губернатор Борис Дубровский.

В этом году форум проходит уже в третий раз. Среди приглашенных гостей будут не только известные деятели культуры, но и рабочие предприятий Урала. В рамках фестиваля состоится награждение лучших сотрудников. В этом году в программе кинофорума будут соревноваться фильмы в различных жанрах, поэтому состоится несколько конкурсов.

Помимо отбора лучших работ, в рамках кинофестиваля участники смогут пройти онлайн-обучение и попробовать свои силы в режиссуре. Показы конкурсных фильмов и награждение победителей состоятся в феврале 2018 года в Свердловской области.

 

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