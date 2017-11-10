- 0 ... -2 C°
- 0 ... -2 C°
- 59.2527р. + 0.0047
- 68.7865р. + 0.0825
В Челябинске стартует кинофестиваль «Человек труда»
10.11.2017 г. 17:22
Торжественное открытие состоится 13 ноября на площадке завода «Русские электрические двигатели». Это пока единственный в России кинофорум, который посвящен людям рабочих профессий. Фестиваль откроют уральский полпред Игорь Холманских и губернатор Борис Дубровский.
В этом году форум проходит уже в третий раз. Среди приглашенных гостей будут не только известные деятели культуры, но и рабочие предприятий Урала. В рамках фестиваля состоится награждение лучших сотрудников. В этом году в программе кинофорума будут соревноваться фильмы в различных жанрах, поэтому состоится несколько конкурсов.
Помимо отбора лучших работ, в рамках кинофестиваля участники смогут пройти онлайн-обучение и попробовать свои силы в режиссуре. Показы конкурсных фильмов и награждение победителей состоятся в феврале 2018 года в Свердловской области.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 06.04.2016 г. В Челябинске стартует кинофестиваль «Человек труда»
- 16.11.2015 г. Сантехникам в Челябинске дадут 100 тыс рублей за мастерство
- 17.04.2015 г. Лучшие кинематографисты России съехались на фестиваль «Человек труда» в Челябинск
- 16.04.2015 г. Кинофестиваль «Человек труда» в Челябинске откроет всероссийская премьера фильма «Территория»
- 16.04.2015 г. Фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда» стартует в Челябинске